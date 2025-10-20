PLJUŠTALE KAZNE: Za 4 dana više od 1.000 PREKRŠAJA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, u akciji pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena od 16. do 19. oktobra ove godine, otkrili su ukupno 1.021 prekršaj, a poseban akcenat bio je usmeren na kontrolu na državnom putu u Desimirovcu gde su otkrivena 302 prekršaja.

Najviše je sankcionisano vozača koji su prekoračili dozvoljenu brzinu kretanja - 719, dok su 42 vozača zatečena da voze pod dejstvom alkohola, a pet pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Takođe, sankcionisano je i 35 pešaka koji su učinili prekršaje. Policija u Kragujevcu isključila je iz saobraćaja zbog nasilničke vožnje tridesetčetvorogodišnjeg vozača „golfa“ koji je vozio sa 2,19 promila alkohola u organizmu, dvadesetosmogodišnjeg vozača „fijat punta“ sa 2,06
