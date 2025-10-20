Dragana Mirković postala baba: Evo kog je pola beba, sin i snaja joj dali ime moćnog značenja
Mondo pre 11 minuta | Jelena Sitarica
Sin popularne pevačice Dragane Mirković, Marko i njegova supruga Melani prvi put su postali roditelji.
Njihova porodica sada je bogatija za devojčicu kojoj su dali ime Ksenija. Kako prenose domaći mediji, porođaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH, i sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se oseća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najviše ocene na rođenju. Pogledajte još njihovih fotografija: Izvori bliski porodici otkrivaju da je Dragana presrećna, ali da se danas potpuno povukla iz javnosti isključila je telefone i posvetila