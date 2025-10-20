Dragana Mirković postala baba: Evo kog je pola beba, sin i snaja joj dali ime moćnog značenja

Mondo pre 11 minuta  |  Jelena Sitarica
Dragana Mirković postala baba: Evo kog je pola beba, sin i snaja joj dali ime moćnog značenja

Sin popularne pevačice Dragane Mirković, Marko i njegova supruga Melani prvi put su postali roditelji.

Njihova porodica sada je bogatija za devojčicu kojoj su dali ime Ksenija. Kako prenose domaći mediji, porođaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH, i sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se oseća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najviše ocene na rođenju. Pogledajte još njihovih fotografija: Izvori bliski porodici otkrivaju da je Dragana presrećna, ali da se danas potpuno povukla iz javnosti isključila je telefone i posvetila
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Dragana Mirković postala baka

Dragana Mirković postala baka

Vesti online pre 36 minuta
Evo ko je snajka Dragane Mirković: Iskeširali 10.000 evra za njen porođaj, ima poseban tretman: A malo ko zna koliko Melani…

Evo ko je snajka Dragane Mirković: Iskeširali 10.000 evra za njen porođaj, ima poseban tretman: A malo ko zna koliko Melani ima godine

Blic pre 21 minuta
Dragana Mirković postala baka, čestitamo!

Dragana Mirković postala baka, čestitamo!

Hello pre 11 minuta
Dragana Mirković postala baka: Melani na svet donela devojčicu, ime nosi snažnu simboliku

Dragana Mirković postala baka: Melani na svet donela devojčicu, ime nosi snažnu simboliku

Story pre 51 minuta
Dragana Mirković postala baba: Porodila se žena njenog sina Marka, ćerkici dali ime moćnog značenja

Dragana Mirković postala baba: Porodila se žena njenog sina Marka, ćerkici dali ime moćnog značenja

Blic pre 1 sat
Porodila se snajka Dragane Mirković

Porodila se snajka Dragane Mirković

Nova pre 1 sat
Decenijsko prijateljstvo danas dobilo novu simboliku: Dragana Mirković postala baka na dan kada je rođena Lepa Brena

Decenijsko prijateljstvo danas dobilo novu simboliku: Dragana Mirković postala baka na dan kada je rođena Lepa Brena

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragana Mirković

Zabava, najnovije vesti »

Ovo je deo emisije „Važne stvari“ koji je RTS izbacio: Epizoda kraća za 15 sekundi, cenzura zbog jedne rečenice koju je…

Ovo je deo emisije „Važne stvari“ koji je RTS izbacio: Epizoda kraća za 15 sekundi, cenzura zbog jedne rečenice koju je devojčica izgovorila

Cenzolovka pre 36 minuta
Šok scena na Dorćolu: Zbog onoga što grupa mladih šeta na povocu, prolaznici ostali u neverici: "Šta sve nećemo dočekati"…

Šok scena na Dorćolu: Zbog onoga što grupa mladih šeta na povocu, prolaznici ostali u neverici: "Šta sve nećemo dočekati" (video)

Blic pre 46 minuta
Najzgodnija Hrvatica priznala da je srpkinja: Sad posetila mesto u Vojvodini odakle su joj koreni: "Nisam menjala prezime u…

Najzgodnija Hrvatica priznala da je srpkinja: Sad posetila mesto u Vojvodini odakle su joj koreni: "Nisam menjala prezime u čast mom dedi"

Blic pre 46 minuta
"Reci mi SAD šta si htela da mi kažeš": Alibaba i Mina ne prestaju sa flertovanjem, sve vreme pričaju u šiframa: "budi…

"Reci mi SAD šta si htela da mi kažeš": Alibaba i Mina ne prestaju sa flertovanjem, sve vreme pričaju u šiframa: "budi pametna" (video)

Blic pre 11 minuta
Mina Vrbaški o šifri koju pominje sa Asminom: Otkrila u kakvim su odnosima i o čemu ćućure kad se osame u Eliti 9

Mina Vrbaški o šifri koju pominje sa Asminom: Otkrila u kakvim su odnosima i o čemu ćućure kad se osame u Eliti 9

Blic pre 11 minuta