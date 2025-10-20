Kakvo je stanje povređenih u prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice: Oglasio se direktor bolnice

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici trenutno se nalazi šest osoba na jedinici intenzivne nege, dok je jedna osoba prebačena u Beograd.

Svi oni su u stabilnom stanju, ističe direktor ove bolnice dr Vojislav Mirnić. "U jedinici intenzivne terapije trenutno nalazi se šest teže povređenih pacijenata. Oni su stabilno. Žena koja je juče prebačena u Urgentni centar Beograd takođe je stabilno, ali su naši lekari smatrali zbog prirode povreda grudnog koša da je potrebnije da bude u UC Beograd. Svi pacijenti koji se nalaze na odeljenju hirurgije i ortopedije su stabilno. Radi se dopunska dijagnostika, prati