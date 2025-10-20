Danas ujutro hladno sa slabim mrazem, potom sunčano

U Srbiji će danas ujutro biti hladno sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, krajem dana na jugu Banata u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od minus tri stepena do pet stepeni, a najviša od 15 do 18 sepeni. U Beogradu će jutro biti hladno, na periferiji sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od dva stepana do pet, a najviša dnevna oko 17 stepeni.