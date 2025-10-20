Polako ali sigurno, UN gube smisao

I posle 80 godina od osnivanja, svetska organizacija – žrtva hronične boljke izazvane prvenstveno povratkom rivaliteta velikih sila – nastavlja da klizi u irelevantnost

Pre pet godina napisao sam komentar povodom 75. godišnjice osnivanja Ujedinjenih nacija. Naslovu „Nesrećan rođendan UN“ nisu trebala dodatna objašnjenja. Sada su UN napunile 80 godina, a moja tadašnja kritika i danas podjednako važi. Klizanje svetske organizacije u irelevantnost nastavlja se bez zastoja. Nedavno redovno godišnje okupljanje u Njujorku manje je važno zbog onoga što UN rade (kad je reč o sprečavanju ili okončanju ratova – malo toga), a više zbog