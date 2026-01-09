Tramp za Njujork tajms: Moj lični moral jedino ograničenje u spoljnoj politici, NATO u suštini beskoristan bez SAD

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je jedino ograničenje njegove moći kao vrhovnog komandanta njegov „lični moral“, čime je odbacio međunarodno pravo i druge mehanizme kontrole nad njegovom sposobnošću upotrebe vojne sile.

U opširnom intervjuu za Njujork tajms, Tramp je izneo svoje viđenje donošenja odluka u međunarodnoj sferi. Kako prenosi Index, na pitanje da li postoje ikakva ograničenja u njegovom delovanju u spoljnoj politici, Tramp je odgovorio: „Da, postoji jedna stvar. Moj lični moral. Moj sopstveni um. To je jedina stvar koja me može zaustaviti.“ Dodao je da mu međunarodno pravo nije potrebno jer ne želi da povređuje ljude. Iako je kasnije priznao da bi njegova