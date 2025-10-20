U Novom Sadu vozio sa više od dva promila alkohola u organizmu

Radio 021 pre 5 sati  |  021.rs
U Novom Sadu vozio sa više od dva promila alkohola u organizmu

U periodu od 17. do 19. oktobra, u Južnobačkom okrugu, dogodila se 21 saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila teške povrede, a osam je lakše povređeno.

U istom periodu, u Novom Sadu, dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a četiri su lakše povređene. Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 968 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz saobraćaja su isključena 94 vozača i devet vozila. Zadržano je osam vozača, četiri zbog vožnje pod dejstvom alkohola, tri zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a
Vozač duvao 2, 15 promila

Niška policija za vikend registrovala 1.500 saobraćajnih prekršaja

Niška policija za vikend registrovala 1.500 saobraćajnih prekršaja

Policija za vikend na teritoriji Niša otkrila 1.500 prekršaja, skoro 50 vozača isključeno zbog alkohola i droge

Za volanom sa više od tri promila alkohola

Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno 45 vozača

Akcija u Kragujevcu: U saobraćaju uhvaćeno 42 pijana i pet drogiranih vozača

