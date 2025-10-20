U Novom Sadu vozio sa više od dva promila alkohola u organizmu

U periodu od 17. do 19. oktobra, u Južnobačkom okrugu, dogodila se 21 saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila teške povrede, a osam je lakše povređeno.

U istom periodu, u Novom Sadu, dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a četiri su lakše povređene. Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 968 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz saobraćaja su isključena 94 vozača i devet vozila. Zadržano je osam vozača, četiri zbog vožnje pod dejstvom alkohola, tri zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a