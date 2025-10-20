UKRAJINSKA KRIZA Šta koči Trampa da odobri rakete "tomahavk" Kijevu; Sprečen ukrajinski udar na Krim i više oblasti

MOSKVA, KIJEV, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.335. dan. Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da predsednik Donald Tramp još uvek nije doneo odluku da li će Ukrajini biti isporučene krstareće rakete "tomahavk", iako je taj zahtev zvanično primljen od ukrajinske strane. Kao glavni razlog navodi bezbednost Amerike, koja ostaje prioritet u svakom koraku. U međuvremenu, ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su sedam ukrajinskih dronova tokom noći, sprečivši udare na Krim i više oblasti.

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da američki predsednik Donald Tramp još nije doneo odluku o eventualnoj isporuci raketa "Tomahavk" Ukrajini. Ali, prema njegovim rečima, SAD nastavljaju da analiziraju mogućnosti isporuke oružja Kijevu. Potpredsednik SAD je naglasio da po ovom pitanju Tramp prvenstveno nastoji da obezbedi interese svoje zemlje. "Potrebni su nam ključni sistemi naoružanja za naše oružane snage, naše trupe. Na