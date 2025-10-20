Tramp: Rusi i Ukrajinci da obustave borbena dejstva

Predsednik SAD Donald Tramp smatra da snage Rusije i Ukrajine treba da obustave borbena dejstva, ostajući na sadašnjoj liniji fronta, a da se o teritorijalnim pitanjima dogovore kasnije.

„Mi smatramo da oni jednostavno treba da se zaustave na kontakt-liniji“, rekao je američki lider u svom avionu tokom povratka u Vašington iz države Floride, dodajući da što se ostalog tiče, vrlo je teško postići dogovor. Prema rečima američkog lidera, tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim 17. oktobra nisu razmatrana pitanja koja se odnose na predaju kontrole nad teritorijom Donbasa Rusiji. „Neka ga podele onako kako je sada. Mislim da je 78 odsto teritorije već