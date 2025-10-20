Tramp upozorio Zelenskog: "Prihvati Putinove uslove ili će Rusija uništiti Ukrajinu, umoran sam od tvojih mapa sa fronta, ne znam ni gde je to"

Kurir pre 41 minuta  |  Financial Times/Preneo: V.M.)
Tramp upozorio Zelenskog: "Prihvati Putinove uslove ili će Rusija uništiti Ukrajinu, umoran sam od tvojih mapa sa fronta, ne…

Američki predsednik Donald Tramp je tokom napetog sastanka u Beloj kući u petak pozvao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da prihvati ruske uslove za okončanje rata, upozorivši da mu je ruski lider Vladimir Putin rekao kako će "uništiti Ukrajinu" ako Zelenski to ne prihvati, piše Fajnenšel tajms.

Prema izvorima upoznatim sa tokom sastanka, razgovor između dvojice lidera više puta se pretvorao u svađu, dok je Tramp neprestano psovao i skoro vikao. Američki predsednik je, navodno, bacio karte sa mapama fronta u Ukrajini, insistirao da Zelenski preda ceo Donbas Putinu, i više puta ponavljao Putinove tvrdnje iz njihovog razgovora dan ranije. Sastanak se dogodio u trenutku kada Tramp pokušava da posreduje u okončanju rata u Ukrajini, nakon što je prethodno
