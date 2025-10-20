Mediji: EU razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

Sputnik pre 1 sat
Mediji: EU razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

Nove zemlje mogle bi da pristupe Evropskoj uniji bez prava glasa, što bi moglo da učini lidere kao što je mađarski premijer Viktor Orban sklonijim ulasku Ukrajine u blok, piše „Politiko“.

Evropska unija razmatra mogućnost da buduće članice pristupe bloku bez potpunih prava odlučivanja, uključujući pravo veta, u cilju ubrzanja procesa proširenja, saznaje portal iz diplomatskih izvora. Predlog, koji se još nalazi u ranoj fazi i zahteva jednoglasno odobrenje svih 27 zemalja članica, omogućio bi novim državama da koriste većinu pogodnosti članstva, dok bi puna prava stekle naknadno, nakon što EU sprovede ključne institucionalne reforme,
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Novi predlog za promenu pravila o članstvu: Crna Gora, Ukrajina, Moldavija u EU ali bez prava glasa?

Novi predlog za promenu pravila o članstvu: Crna Gora, Ukrajina, Moldavija u EU ali bez prava glasa?

Danas pre 1 sat
Brisel traži način da zaobiđe blokade Mađarske i ubrza prijem Ukrajine u EU

Brisel traži način da zaobiđe blokade Mađarske i ubrza prijem Ukrajine u EU

Vreme pre 28 minuta
Politiko: Evropska unija razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

Politiko: Evropska unija razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

Euronews pre 47 minuta
Politiko: EU razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

Politiko: EU razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

NIN pre 1 sat
Politiko: EU razmatra prijem novih članica - ali da nemaju potpuno pravo odlučivanja

Politiko: EU razmatra prijem novih članica - ali da nemaju potpuno pravo odlučivanja

Radio 021 pre 57 minuta
Politiko: Nove članice mogle bi da se pridruže EU bez punog prava glasa, predlog je u ranoj fazi pripreme

Politiko: Nove članice mogle bi da se pridruže EU bez punog prava glasa, predlog je u ranoj fazi pripreme

N1 Info pre 1 sat
Politiko: EU razmatra prijem novih članica bez potpunih prava odlučivanja

Politiko: EU razmatra prijem novih članica bez potpunih prava odlučivanja

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaEUsvetViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Šta piše u Sijevom nacrtu novog Petogodišnjeg plana za Kinu?

Šta piše u Sijevom nacrtu novog Petogodišnjeg plana za Kinu?

Danas pre 2 minuta
Strah od Moskve: Poljaci utvrđuju granicu

Strah od Moskve: Poljaci utvrđuju granicu

Vesti online pre 7 minuta
Sarkozi u utorak ide u zatvor: Bivši francuski predsednik u izolovanom odeljenju sa visokim stepenom obezbeđenja

Sarkozi u utorak ide u zatvor: Bivši francuski predsednik u izolovanom odeljenju sa visokim stepenom obezbeđenja

Blic pre 8 minuta
Izrael i Hamas opet razmenjuju vatru

Izrael i Hamas opet razmenjuju vatru

Bloomberg Adria pre 8 minuta
Policija zbog nereda otkazala derbi utakmicu Hapoela i Makabija u Tel Avivu

Policija zbog nereda otkazala derbi utakmicu Hapoela i Makabija u Tel Avivu

Sportski žurnal pre 8 minuta