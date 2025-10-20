Mediji: EU razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

Nove zemlje mogle bi da pristupe Evropskoj uniji bez prava glasa, što bi moglo da učini lidere kao što je mađarski premijer Viktor Orban sklonijim ulasku Ukrajine u blok, piše „Politiko“.

Evropska unija razmatra mogućnost da buduće članice pristupe bloku bez potpunih prava odlučivanja, uključujući pravo veta, u cilju ubrzanja procesa proširenja, saznaje portal iz diplomatskih izvora. Predlog, koji se još nalazi u ranoj fazi i zahteva jednoglasno odobrenje svih 27 zemalja članica, omogućio bi novim državama da koriste većinu pogodnosti članstva, dok bi puna prava stekle naknadno, nakon što EU sprovede ključne institucionalne reforme,