Telegraf.rs/Tanjug
Tri saobraćajne nezgode tokom noći u Beogradu, bez stradalih

Tokom noći u Beogradu došlo je do tri saobraćajne nezgode ali bez stradalih, a samo u jednoj putnici su zadobili teže povrede bez opasnosti po život.

U saobraćajnoj nezgodi na Ibarskoj magistrali kod Rušnja u 5.27 dvojica muškaraca zadobila su teže povrede i prevezeni su u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U prethodne dve saobraćajne nezgode tokom noći ekipe Hitne pomoći pružile su pomoć pacijentima na licu mesta. Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 107 poziva, od čega 13 na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti poput asmatičara, hipertenzičara, srčanih
