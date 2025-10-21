Šokantna prognoza za kraj oktobra: Posle 25 stepeni stiže sneg, zima se vraća od ovog datuma

Ivan Ristić najavljuje kraće otopljenje tokom ove nedelje, a onda ponovo stiže zahlađenje

Danas jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije i sa maglom. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 9 °S, a najviša od 13 do 20 stepeni. Uveče i krajem dana na severu i zapadu umereno naoblačenje koje tek ponegde može usloviti slabu, kratkotrajnu kišu. Ivan