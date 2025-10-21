Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi danas ide u zatvor na odsluženje kazne

Beta pre 49 minuta

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) danas ide u zatvor na odsluženje petogodišnje kazne izrečene zbog kriminalnog udruživanja radi finansiranja svoje izborne kampanje 2007. sa sredstvima iz Libije.

Sarkozi je prvi bivši lider moderne Francuske da ide zatvor. On osporava i presudu i neuobičajenu odluku sudije da ga pošalje u zatvor dok traje žalbeni postupak.

Krivični sud u Parizu osudio je krajem septembra bivšeg predsednika na pet godina zatvora zbog "zločinačke zavere" jer je dozvolio svojim bliskim saradnicima da se približe Libiji Moamera Gadafija kako bi finansirali njegovu pobedonosnu predsedničku kampanju 2007. godine.

Njegovo putovanje od predsedničke Jelisejske palate do ozgloglašenog zatvora La Sante u Pariz zaokupilo je javnost u Francuskoj.

Jedan od Sarkozijevih sinova Luj (Louis) pozvao je za jutros okupljanje u podršku svog oca u luksuznom kvartu gde Sarkozi živi sa suprugom Karlom Bruni-Sarkozi. Supermodel i pevačica deli slike Sarkozijeve dece i pesama u njegovu čast na svojim društvenim mrežama od kada je osuđen.

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je primiio konzervativca Sarkozija u svojoj predsedničkoj palati prošle nedelje.

"Uvek sam bio vrlo jasan u javnim izjavama o nezavisnosti sudstva u mojoj ulozi, ali bilo je normalno na ljudskom nivou da primim jednog od svojih prethodnika u ovom kontekstu", rekao je juče Makron.

Sarkozi je rekao za list Figaro da očekuje da bude u samici, gde će se držati daleko od drugih zatvorenika iz bezbednosnih razloga. Druga mogućnost je da bude držan u odeljenju zatvora za "osetljive" zatvorenike, koje se još i naziva VIP odelenje.

"Ne bojim se zatvora. Držaću glavu uzdignutu i ispred vrata La Santea. Boriću se do kraja", rekao je Sarkozi za list Žurnal di dimanš" (Le Journal du dimanche). List prenosi da je Sarkozi već pripremio svoju torbu za zatvor sa odećom i 10 porodičnih slika koje može da ponese.

Sarkozi je takođe rekao za list Figaro da će poneti sa sobom tri knjige, što je dozvoljeni maksimum, uključujući dva toma "Grofa Montekristo" od Aleksandra Dime (Alexandre Dumas), čiji junak pobegne iz ostrvskog zatvora pre nego što krene u potragu za osvetom.

Pariski sudija presudio je da Sarkozi mora da počne odsluženje kazne bez čekanja ishoda žalbe, zbog "ozbiljnosti poremećaja javnog reda izazvanog njegovim prestupom".

Prema presudi, 70-ogodišnji Sarkozi će moći da podnese zahtev za oslobađanje u žalbenom sudu tek kada je u zatvoru, a sudije će tada imati do dva meseca da razmotre taj zahtev.

(Beta, 21.10.2025)

Ključne reči

LibijaNikola SarkoziParizFrancuska

