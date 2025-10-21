(Video, foto) bivšeg predsednika čeka samica od 9 kvadrata: Sarkozi od sutra robija u pariskom zatvoru, evo u kakvom luksuzu će provoditi zatvorske dane

(Video, foto) bivšeg predsednika čeka samica od 9 kvadrata: Sarkozi od sutra robija u pariskom zatvoru, evo u kakvom luksuzu…

Ćelija u kojoj će bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi (70) služiti kaznu je velika oko devet kvadratnih metara.

U ćeliji će imati ploču za kuvanje, frižider, televizor, tuš, sto i krevet pričvršćene za pod, a toalet nema poklopac. Sarkozi je osuđen na pet godina zbog optužbi za korupciju i ilegalno finansiranje kampanje, i u utorak, 21. oktobra, trebalo da stigne u zatvor "Sante" u Parizu. Kao bivši predsednik, biće smešten u samicu, što je privilegija rezervisana za retke zatvorenike. Zatvor je poznat po pretrpanosti, ali Sarkozi će imati pravo na šetnje, posete i
