Devet kvadrata za Nikolu Sarkozija

Devet kvadrata za Nikolu Sarkozija

Od danas je bivši predsednik Francuske, Nikola Sarkozi, verovatno najpoznatiji zatvorenik u zemlji. Presuda na pet godina je podelila javnost – a Sarkozijevi advokati i dalje pokušavaju da spreče njeno izvršenje.

Knjige koje je Sarkozi poneo zatvor sigruno nisu slučajan izbor: biografija Isusa i roman „Grof Monte Kristo" - delo Aleksandra Dime govori o čoveku nepravedno osuđenom, o osveti – ali i o praštanju. Sarkozi je krajem septembra osuđen na pet godina zatvora zbog „formiranja kriminalne organizacije" posle takozvne „afere Libija". Sudije su utvrdile da su njegovi bliski saradnici, za predsedničku kampanju 2007. po njegovom nalogu, tražili finansijsku podršku od režima
