(FOTO) Sarkozi u VIP delu zatvora u Parizu: U ćeliji frižider, TV i privatno kupatilo

Nekada stanovnik Jelisejske palate, bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi, narednih pet godina će živeti u ćeliji od oko devet kvadrata u zatvoru La Sante u Parizu.

La Sante je jedan od tri pariska zatvora i smešten je u zgradi iz 19. veka na Monmartru u Parizu. Zatvor ima kapacitet da primi 2.000 zatvorenika u 14 različitih delova. Nekadašnji francuski predsednik smešten je u takozvani VIP deo, u kojem su svoje zatvorske kazne pre njega služili revolucionari iz Alžira, diktatori iz Afrike i Južne Amerike, teroristi, atentatori i drugi kriminalci koje je treblao odvojiti od osatka zatvorenika. Iako u VIP delu postoje