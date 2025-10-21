Karla Bruni u šik izdanju ispratila muža u zatvor: Manekenka lila suze, a svi pričaju o jednom (Foto)

Kurir pre 7 sati
Karla Bruni u šik izdanju ispratila muža u zatvor: Manekenka lila suze, a svi pričaju o jednom (Foto)

Supermodel i nekadašnja pevačica Karla Bruni bila je stub podrške svom suprugu Nikoli Sarkoziju (70), dok je bivši francuski predsednik započeo svoju petogodišnju zatvorsku kaznu u zatvoru La Sante u utorak ujutru.

Pre nego što je ušao u ćeliju, Karla je podelila emotivan trenutak oproštaja sa suprugom u vidu "poslednjeg poljupca", što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Pogledajte u galeriji kako je to izgledalo: Inače, Sarkozi je prošlog meseca osuđen za zaveru radi ilegalnog prikupljanja sredstava za kampanju iz Libije, postao je prvi bivši francuski lider koji je zatvoren od Drugog svetskog rata, još od maršala Filipa Petena. Dok je hodala pored njega, Karla Bruni bila
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Video, foto) bivšeg predsednika čeka samica od 9 kvadrata: Sarkozi od sutra robija u pariskom zatvoru, evo u kakvom luksuzu…

(Video, foto) bivšeg predsednika čeka samica od 9 kvadrata: Sarkozi od sutra robija u pariskom zatvoru, evo u kakvom luksuzu će provoditi zatvorske dane

Blic pre 6 sati
(FOTO) Sarkozi u VIP delu zatvora u Parizu: U ćeliji frižider, TV i privatno kupatilo

(FOTO) Sarkozi u VIP delu zatvora u Parizu: U ćeliji frižider, TV i privatno kupatilo

N1 Info pre 7 sati
Hrist i montekristo dižu moral: Kako će bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi, koji je otišao na odsluženje kazne…

Hrist i montekristo dižu moral: Kako će bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi, koji je otišao na odsluženje kazne, prekraćivati vreme

Večernje novosti pre 7 sati
Nikola Sarkozi u zatvoru u Parizu, počeo izdržavanje petogodišnje kazne

Nikola Sarkozi u zatvoru u Parizu, počeo izdržavanje petogodišnje kazne

N1 Info pre 8 sati
Nikola Sarkozi stigao u zatvor, počinje izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne: Evo šta je sa sobom poneo u ćeliju (VIDEO)…

Nikola Sarkozi stigao u zatvor, počinje izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne: Evo šta je sa sobom poneo u ćeliju (VIDEO)

Danas pre 8 sati
Sarkozi iza rešetaka: Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi danas odlazi na odsluženje pet godina zatvora

Sarkozi iza rešetaka: Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi danas odlazi na odsluženje pet godina zatvora

Večernje novosti pre 8 sati
Devet kvadrata za Nikolu Sarkozija

Devet kvadrata za Nikolu Sarkozija

Dojče vele pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LibijaNikola SarkoziKarla BruniZatvor

Kultura, najnovije vesti »

Dženifer Lopez u novom filmu "Poljubac žene pauka": "Da nije bilo Bena Afleka ne bih uspela da snimim ovo" (video)

Dženifer Lopez u novom filmu "Poljubac žene pauka": "Da nije bilo Bena Afleka ne bih uspela da snimim ovo" (video)

Blic pre 2 minuta
Procenjena vrednost ukradenih eksponata iz Luvra

Procenjena vrednost ukradenih eksponata iz Luvra

Danas pre 1 sat
Ida Prester sa Lollobrigidom zakazala koncert za 22. novembar: "u Beogradu se ne pleše samo iz kukova"

Ida Prester sa Lollobrigidom zakazala koncert za 22. novembar: "u Beogradu se ne pleše samo iz kukova"

Blic pre 52 minuta
Šta nas sve čeka do kraja bemus-a: Aleksandar Madžar i maraton klavirske muzike Morisa Ravela

Šta nas sve čeka do kraja bemus-a: Aleksandar Madžar i maraton klavirske muzike Morisa Ravela

Blic pre 1 sat
Film „Trenutak nestajanja“ 24. oktobra stiže na striming

Film „Trenutak nestajanja“ 24. oktobra stiže na striming

Danas pre 2 sata