Karla Bruni u šik izdanju ispratila muža u zatvor: Manekenka lila suze, a svi pričaju o jednom (Foto)

Supermodel i nekadašnja pevačica Karla Bruni bila je stub podrške svom suprugu Nikoli Sarkoziju (70), dok je bivši francuski predsednik započeo svoju petogodišnju zatvorsku kaznu u zatvoru La Sante u utorak ujutru.

Pre nego što je ušao u ćeliju, Karla je podelila emotivan trenutak oproštaja sa suprugom u vidu "poslednjeg poljupca", što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Pogledajte u galeriji kako je to izgledalo: Inače, Sarkozi je prošlog meseca osuđen za zaveru radi ilegalnog prikupljanja sredstava za kampanju iz Libije, postao je prvi bivši francuski lider koji je zatvoren od Drugog svetskog rata, još od maršala Filipa Petena. Dok je hodala pored njega, Karla Bruni bila