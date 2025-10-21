Nikola Sarkozi stigao u zatvor, počinje izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne: Evo šta je sa sobom poneo u ćeliju (VIDEO)…

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi stigao je u zatvor La Sant u Parizu kako bi započeo izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne, preneo je France 24. „Nevin čovek se zatvara“, napisao je ranije u objavi na mreži X. pic.twitter.com/m1gl7j7gQj — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) October 21, 2025 „Ne tražim nikakve povlastice niti usluge“, dodao je. „Istina će pobediti.“ „Dobrodošao, Sarkozi!“, „Sarkozi je stigao“, čuli su reporteri AFP-a kako osuđenici viču iz