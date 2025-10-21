NUNS osudio pretnje novinarima i portalu Mašina

NUNS navodi da te pretnje predstavljaju "ozbiljan napad na slobodu izražavanja i bezbednost novinara u Srbiji" i zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležnog tužilaštva da "odmah pokrenu istrage i preduzmu sve mere kako bi se počinioci procesuirali".

"NUNS ponovo apeluje da relevantne institucije počnu da postupaju u skladu sa svojim internim uputstvima i hitno reaguju u ovakvim slučajevima, kao i da obezbede dosledno procesuiranje slučajeva pretnji i uznemiravanja, koje sve češće uključuju eksplicitne pozive na nasilje", navodi se u saopštenju.