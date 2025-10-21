NUNS osudio pretnje novinarima i portalu Mašina

Beta pre 20 minuta

 Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNU) danas je osudilo pretnje koje su preko društvenih mreža dobili novinari Veran Matić, Nenad Kulačin i redakcija portala Mašina.

NUNS navodi da te pretnje predstavljaju "ozbiljan napad na slobodu izražavanja i bezbednost novinara u Srbiji" i zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležnog tužilaštva da "odmah pokrenu istrage i preduzmu sve mere kako bi se počinioci procesuirali".

"NUNS ponovo apeluje da relevantne institucije počnu da postupaju u skladu sa svojim internim uputstvima i hitno reaguju u ovakvim slučajevima, kao i da obezbede dosledno procesuiranje slučajeva pretnji i uznemiravanja, koje sve češće uključuju eksplicitne pozive na nasilje", navodi se u saopštenju.

(Beta, 21.10.2025)

