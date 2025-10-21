"Ako nisu dobri, iskorenićemo ih": Tramp upozorio Hamas: "bili ste veoma nasilni"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da palestinski militantni pokret Hamas treba da se "ponaša pristojno", ili ce se, kako je rekao, suočiti sa ozbiljnim posledicama.

"Biće fini, a ako ne budu, mi ćemo otići i iskorenićemo ih", rekao je Tramp na konferenciji za novinare u Beloj kući, nakon potpisivanja sporazuma o retkim mineralima sa australijskim premijerom Entonijem Albanezeom, prenosi Gardijan. Tramp je kazao da je "Hamas bio veoma nasilan", ali da "više nemaju podršku Irana". "Više nemaju ničiju podršku. Moraju biti dobri, a ako nisu dobri, biće iskorenjeni", zaključio je Tramp. U Gazi je na snazi primirje između Hamasa i