"Ako nisu dobri, iskorenićemo ih": Tramp upozorio Hamas: "bili ste veoma nasilni"

Blic pre 6 sati
"Ako nisu dobri, iskorenićemo ih": Tramp upozorio Hamas: "bili ste veoma nasilni"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da palestinski militantni pokret Hamas treba da se "ponaša pristojno", ili ce se, kako je rekao, suočiti sa ozbiljnim posledicama.

"Biće fini, a ako ne budu, mi ćemo otići i iskorenićemo ih", rekao je Tramp na konferenciji za novinare u Beloj kući, nakon potpisivanja sporazuma o retkim mineralima sa australijskim premijerom Entonijem Albanezeom, prenosi Gardijan. Tramp je kazao da je "Hamas bio veoma nasilan", ali da "više nemaju podršku Irana". "Više nemaju ničiju podršku. Moraju biti dobri, a ako nisu dobri, biće iskorenjeni", zaključio je Tramp. U Gazi je na snazi primirje između Hamasa i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp: Hamas će se ponašati pristojno, ili će biti iskorenjen

Tramp: Hamas će se ponašati pristojno, ili će biti iskorenjen

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranPalestinaHamasBela kućaGardijanDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Ministar spoljnih poslova Francuske žan noel Baro: Sastanak Trampa i Putina koristan samo ako omogući bezuslovno primirje

Ministar spoljnih poslova Francuske žan noel Baro: Sastanak Trampa i Putina koristan samo ako omogući bezuslovno primirje

Kurir pre 43 minuta
Sijarto: Mađarska će upotrebiti sva sredstva da spreči usvajanje plana EU o ukidanju uvoza ruskog gasa

Sijarto: Mađarska će upotrebiti sva sredstva da spreči usvajanje plana EU o ukidanju uvoza ruskog gasa

Politika pre 1 sat
Tramp: Hamas će se ponašati pristojno, ili će biti iskorenjen

Tramp: Hamas će se ponašati pristojno, ili će biti iskorenjen

Telegraf pre 1 sat
Tramp skeptičan u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati okupirane teritorije

Tramp skeptičan u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati okupirane teritorije

Danas pre 2 sata
"Spremni smo za raspoređivanje trupa": Putinov "neprijatelj broj jedan" šalje vojsku u Ukrajinu: "Ulazimo u novu eru pretnji"

"Spremni smo za raspoređivanje trupa": Putinov "neprijatelj broj jedan" šalje vojsku u Ukrajinu: "Ulazimo u novu eru pretnji"

Blic pre 2 sata