Tramp: Hamas će se ponašati pristojno, ili će biti iskorenjen

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da palestinski militantni pokret Hamas treba da se "ponaša pristojno", ili će se, kako je rekao, suočiti sa ozbiljnim posledicama. "Biće fini, a ako ne budu, mi ćemo otići i iskorenićemo ih", rekao je Tramp na konferenciji za novinare u Beloj kući, nakon potpisivanja sporazuma o retkim mineralima sa australijskim premijerom Entonijem Albanezeom, prenosi Gardijan. Tramp je kazao da je " Hamas bio veoma nasilan",