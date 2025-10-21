Vremenska prognoza za 21. oktobar: Tokom dana oblačno, uveče kratkotrajna kiša

Prema vremenskoj prognozi za utorak 21. oktobar 2025. godine, jutro će biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije i sa maglom.

Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša od 13 do 20 stepeni. Uveče i krajem dana na severu i zapadu umereno naoblačenje koje tek ponegde može usloviti slabu, kratkotrajnu kišu. Prema vremenskoj prognozi za sredu 22. oktobar, toplije i iznad većeg dela umereno oblačno i suvo, samo na jugozapadu i jugu pretežno