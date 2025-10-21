Oglasio se MUP o hapšenju nasilnika iz Obrenovca: Pre mesec dana dolazio u kuću žrtve i pretio joj

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu, uhapsili su V.

M. (39), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici, ugrožavanje sigurnosti i teška krađa. „Sumnja se da je on jutros, oko 4.40 časova, došao na adresu dvadesetdevetogodišnje žene, svoje bivše vanbračne supruge, i nožem joj naneo više posekotina u predelu vrata, nakon čega je ona pobegla“, saopštila je policija. Dvadesetdevetogodišnja žena zbrinuta je u Urgentnom centru radi ukazivanja lekarske pomoći. Takođe, postoje osnovi sumnje