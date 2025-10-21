Nastavljena sednice Skupštine – na dnevnom redu rasprava o kadrovskim rešenjima

Nastavljena sednice Skupštine – na dnevnom redu rasprava o kadrovskim rešenjima

Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavili su rad raspravom o preostalim tačkama dnevnog reda – od 40. do 48., odnosno o kadrovskim rešenjima koja se tiču članstva u skupštinskim odborima.

Počela sednica Poslanici Skupštine Srbije nastavili su oko 10 časova prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja, na kojoj raspravljaju o preostalim tačkama dnevnog reda, odnosno o kadrovskim rešenjima. Sednici prisustvuje 127 poslanika, a kao svakog utorka i četvrtka, poslanici na početku postavljaju pitanja članovima Vlade Srbije. Opširnije Kraće Na sednici će se raspravljati i o Predlog odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku; Predlogu odluke o
