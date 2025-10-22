BBC vesti na srpskom

Suze i baklje: Doček novopazarskih studenata u Čačku - u fotografijama

Studenti iz Novog Pazara, koji pešače do Novog Sada na protest povodom godišnjice pada nadstrešnice, stigli su u Čačak, gde su dočekani vatrometom i bakljama.

Doček studenata iz Novog Pazara u Čačku
Reuters

Studenti iz Novog Pazara, koji pešače do Novog Sada na protest povodom godišnjice pada nadstrešnice, stigli su 21. oktobra u Čačak.

Ispred čačanske gimnazije dočekao ih je veliki broj ljudi, na poziv studenata Fakulteta tehničkih nauka u Čačku.

Kada su stigli, okupljeni su skandirali „pumpaj, pumpaj" i „ko ne skače taj je ćaci", uz pištaljke, vatromet i baklje.

Studenti u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), na put dug 340 kilometara ka Novom Sadu, gde će 1. novembra biti obeleženo godinu dana pada nadstrešnice železničke stanice, kada je poginulo 16 ljudi, krenuli su 16. oktobra.

Akciju su nazvali „16 dana za 16 žrtava", aludirajući na to koliko će dugo šetati.

Plan je da dnevno prelaze između 20 i 25 kilometara, ali se može desiti i da neke dnevne rute iznose i po 30 kilometara, kažu.

Šetaju kako bi „pokazali solidarnost, ali i skrenuli pažnju na ozbiljnu borbu sa režimom", koji studenti optužuju za korupciju.

„Ne znamo šta nas tačno čeka, kiša, sneg, vetar, oluje, ali zaista mislim da smo na sve spremni", izjavila Emina Spahić, studentkinja DUNP-a, za N1.

Prethodno su dočekani u Raškoj, Ušću, Magliču, Kraljevu, Mrčajevcima, a jednu noć su proveli u konaku manastiru Studenica.

Udaljenost Novog Pazara i Čačka je oko 130 kilometara.

Narednog jutra doručak im je u manastiru spremljen po muslimanskim običajima, objavili su studenti, uz zahvalnicu manastirskom bratstvu i arhiepiskopu žičkom Justinu.

Dosadašnji put su prešli bez policijske pratnje.

Pogibija 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, drugom najvećem gradu u Srbiji, u novembru 2024.,bila je okidač za antivladine proteste, koji su se omasovili kada su im se pridružili studenti fakulteta širom zemlje i mnogi njihovi profesori.

Upravo su razne platforme društvenih mreža bile jedan od stubova organizovanja mladih i širenja informacija i poruka.

Nikada u istoriji Srbije nije organizovan toliki studentski protest, odnosno blokade rada fakulteta, potpuno paralisavši visokoobrazovni sistem u zemlji, a prelio se i na veliki broj srednjih škola.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, normalan i samostalan rad pravosuđa, i stalno isticanje korupcije kao jedan od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, bili su i do danas su ostali ključni zahtevi studentskog protesta.

Potom su studenti izneli novi zahtev - da vlast raspiše vanredne parlamentarne izbore, što se do danas nije dogodilo.

Pogledajte kako je izgledao doček novopazarskih studenata u Čačku - u fotografijama:

Studenti iz Novog Pazara nedaleko od Čačka
Reuters
Studenti iz Novog Pazara nedaleko od Čačka
Studenti iz Novog Pazara nedaleko od Čačka
Reuters
Studenti iz Novog Pazara nedaleko od Čačka
Reuters
Studenti iz Novog Pazara nedaleko od Čačka
Reuters
Studenti iz Novog Pazara nedaleko od Čačka
Reuters
Doček novopazarskih studenata u Čačku
Reuters
Doček studenata iz Novog Pazara u Čačku
Reuters
Doček novopazarskih studenata u Čačku
Reuters
Doček novopazarskih studenata u Čačku
Reuters
Doček novopazarskih studenata u Čačku
Reuters
Doček novopazarskih studenata u Čačku
Reuters
Doček novopazarskih studenata u Čačku
Reuters
Doček novopazarskih studenata u Čačku
Reuters

