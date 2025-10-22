„Ne mogu više da nas dele“: Bubnjevi, baklje vatromet i suze na dočeku novopazarskih studenata u Čačku

Studentima iz Novog Pazara, koji pešače do Novog Sada na protest povodom godišnjice pada nadstrešnice, sinoć je priređen veličanstven doček od strane više hiljada građana u Čačku.

Ukupno 16 dana za 16 stradalih ljudi u padu nadstrešnice Železničke stanice 1. novembra prošle godine – toliko vremenski traje put novopazarskih studenata koji su se peške uputili ka Novom Sadu. Put koji je, inače, dug čak 340 kilometara. Na prvoj većoj stanici posle Kraljeva, odnosno u Čačku, priređen im je svečani doček ispred gimnazije gde ih je dočekao veliki broj ljudi, a na poziv studenata Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Dočekani uz uzvike „Pumpaj!“,