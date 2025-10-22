Čačani dočekali studente iz Pazara koji pešače ka Novom Sadu

Bujanovačke pre 3 sata
Bujanovac, 22. oktobar 2025. (foto Mašina FB) -Studente iz Novog Pazara, koji pešače do Novog Sada na protest povodom godišnjice pada nadstrešnice, u Čačku je sinoć dočekao veliki broj ljudi, uz vatromet i bakljadu.

Doček je organizovan ispred čačanske gimnazije, na poziv studenata Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Kada su stigli, okupljeni su skandirali „pumpaj, pumpaj” i „ko ne skače taj je ćaci”, uz pištaljke, vatromet i baklje. Studenti u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), na put dug 340 kilometara ka Novom Sadu, gde će 1. novembra biti obeleženo godinu dana pada nadstrešnice železničke stanice, kada je poginulo 16 ljudi, krenuli su 16. oktobra. Akciju
