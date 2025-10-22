Skupština Srbije nastavlja zasedanje, poslanici glasaju o svim tačkama dnevnog reda

Blic pre 58 minuta
Skupština Srbije nastavlja zasedanje, poslanici glasaju o svim tačkama dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije danas će glasati o svim tačkama dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Glasanje će početi u 10 časova. Poslanici su juče završili raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a raspravljalo se o Predlogu odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku, Predlogu odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Poslanici su razmatrati i kadrovska rešenja koja se tiču članstva u skupštinskim
