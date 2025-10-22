"To je moj zvaničan stav": Fico: Ako EU želi mir u Ukrajini, što pre mora da se održi sastanak Trampa i Putina

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da ako Evropska unija želi da u Ukrajini što pre zavlada mir, onda treba da učini sve da se što pre održi sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa.

- Sastanak bez ikakvih prepreka i uz punu podršku EU, to je moj zvaničan stav - rekao je Fico, javlja agencija TASR. On je naveo da postoje dokazi o namerama da se ometa sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u Budimpešti i to nazvao "ružnim prizorom". - Ministar spoljnih poslova jedne države članice EU kaže da bi ruski predsednik Putin mogao biti pritvoren tokom leta iznad njene teritorije, dok su mediji povezani sa