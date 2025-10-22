Reporterka Danasa ispred Ćacilenda: Gusti dim i dalje kulja iz šatora, policija obezbeđuje prostor, vatrogasci izvlače zapaljive materije (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  U. M.
Reporterka Danasa ispred Ćacilenda: Gusti dim i dalje kulja iz šatora, policija obezbeđuje prostor, vatrogasci izvlače…

Nakon požara i pucnjave u Ćacilendu, veliki broj pripadnika MUP-a obezbeđuje prostor oko Pionirskog parka kao i Skupštine Srbije.

Kako javlja reporterka Danasa, gusti dim i dalje kulja iz pojedinih šatora, a vatrogasci su još na terenu. Tu je veliki broj službenih vozila, policijskih i vatrogasnih, a prisutni su i pripadnici SAJ-a. Prostor oko parka i Skupštine je ograđen. Vatrogasci vade stvari iz šatora jer ima još zapaljivih materijala i uređaja. Pojedini ljudi stoje kod zaštitne ograde prate šta se dešava, a tu su predstavnici medija. Jednu od prolaznica upitali smo za komentar, a ona je
