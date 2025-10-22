Počeli zvanični razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije Srbije

(Foto: Atstock Productions/shutterstock.com) Plenarnim sastankom, koji je danas održan u Narodnoj banci Srbije, počeli su zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda.

Delegaciju Republike Srbije predvodi Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije i guverner Republike Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu. U razgovorima je učestvovao i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sa saradnicima, kao i predstavnik Ministarstva privrede, saopštio je kabinet guvernera. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe, boraviće u Beogradu od 22. do 30. oktobra. Razgovori se održavaju povodom
