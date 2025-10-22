Zet Suzane Mančić na sahrani Nebojše Pavkovića: Bio u braku sa njegovom ćerkom, porodici izjavio saučešće

General Nebojša Pavković preminuo je 20. oktobra u 79. godini, a danas će biti ispraćen na večni počinak na Novom Groblju.

Veliki broj kolega i građana okupio se kako bi mu odali počast. Jedan od njih bio je i njegov bivši zet Miroslav Talijan. Pogledajte fotografije Miroslava Talijana na sahrani Nebojše Pavkovića: Miroslav je bio oženjen ćerkom Nebojše Pavkovića Marijom, a rastali su se pre nekoliko godina. On je u crkvi izjavio saučešće porodici. Podsetimo, Miroslav Talijan dospeo je u žižu javnosti nakon što je oženio 23 godina mlađu Teodoru Kunić, ćerku Suzane Mančić. Njih svoje su