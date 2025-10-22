Luvr ponovo otvoren, tri dana posle pljačke nakita

Luvr je ponovo danas otvoren za posetioce, prvi put posle spektakularne pljačke u nedelju, kada su četiri lopova odnela osam komada nakita čija vrednost je procenjena na 88 miliona evra.

Od 9.00 sati, što je uobičajeno vreme otvaranja, prvi posetioci počeli su da ulaze u Luvr, najposećeniji muzej na svetu, prenosi novinar Frans pres. Galerija Apolon gde je krađa izvedena će, međutim, ostati zatvorena, rečeno je u Luvru toj novinskoj agenciji. Lopovi su u nedelju ujutru, neposredno po otvaranju muzeja, dizalicom na vozilu parkiranom ispred zgrade Luvra stigli do sale koja ih je interesovala, odakle su odneli nakit i pobegli skuterima, a cela pljačka