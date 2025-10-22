Podrhtavanje tla kod Rodosa probudilo stanovnike

Podrhtavanje tla kod Rodosa probudilo stanovnike

Zemljotres jačine 4,7 stepeni osetio se i u Turskoj, nema izveštaja o šteti ili povređenima

Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros oblast nedaleko od grčkog ostrva Rodos, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 30 kilometara, severoistočno od grada Rodosa. Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, zemljotres se osetio i u obližnjim turskim primorskim gradovima, a mnoge ljude je snažan potres probudio iz sna. Za sada
