Fico: Teritorijalni ustupci Kijeva - ključ za okončanje rata

Sputnik pre 16 minuta
Fico: Teritorijalni ustupci Kijeva - ključ za okončanje rata

Premijer Slovačke Robert Fico smatra da mir u Ukrajini nije moguć bez teritorijalnih ustupaka od strane Kijeva.

Prema njegovim rečima, Evropska unija treba da podstiče pregovore o rešavanju situacije u Ukrajini, a ne da im postavlja prepreke. U utorak je slovački premijer izjavio da, ako Evropska unija želi mir u Ukrajini, onda mora učiniti sve da se održi sastanak predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u Budimpešti. Prema njegovom shvatanju, trenutno su primetni pokušaji Evropske unije da osujeti taj susret, iako datum
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Uživo Pakao iza linija fronta Ima mrtvih nakon napada na prestonicu, Moskva traži prekid vatre

Uživo Pakao iza linija fronta Ima mrtvih nakon napada na prestonicu, Moskva traži prekid vatre

Alo pre 32 minuta
Peskov: Datum sastanka Putina i Trampa još nije određen

Peskov: Datum sastanka Putina i Trampa još nije određen

Politika pre 32 minuta
Neočekivana odluka fica: Podržaće nove sankcije Moskvi - Pod ovim uslovom

Neočekivana odluka fica: Podržaće nove sankcije Moskvi - Pod ovim uslovom

Večernje novosti pre 22 minuta
Orban: Pripreme za samit Tramp-Putin u Budimpešti i dalje traju; Rjabkov: Nema značajnih prepreka za susret lidera

Orban: Pripreme za samit Tramp-Putin u Budimpešti i dalje traju; Rjabkov: Nema značajnih prepreka za susret lidera

RTV pre 1 sat
Peskov: Datum sastanka Putina i Trampa još nije određen, neophodna pažljiva priprema

Peskov: Datum sastanka Putina i Trampa još nije određen, neophodna pažljiva priprema

RTV pre 46 minuta
Kremlj: Samit Rusija-SAD obostrana želja dvojice lidera

Kremlj: Samit Rusija-SAD obostrana želja dvojice lidera

Sputnik pre 57 minuta
Moskva nije predala Vašingtonu dokumenta o Ukrajini: Obilje glasina u medijima ne pomaže

Moskva nije predala Vašingtonu dokumenta o Ukrajini: Obilje glasina u medijima ne pomaže

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaUkrajinaRusijaBudimpeštaKijevDonald Trampsvetrobert fico

Svet, najnovije vesti »

Studenti iz Srbije bez Saharov nagrade: Dobitnici - novinar iz Belorusije i novinarka iz Gruzije

Studenti iz Srbije bez Saharov nagrade: Dobitnici - novinar iz Belorusije i novinarka iz Gruzije

N1 Info pre 6 minuta
Zelenski: Pogođen vrtić u Harkovu, Kijev ponovo pod napadom ruskih raketa

Zelenski: Pogođen vrtić u Harkovu, Kijev ponovo pod napadom ruskih raketa

N1 Info pre 16 minuta
Fico: Teritorijalni ustupci Kijeva - ključ za okončanje rata

Fico: Teritorijalni ustupci Kijeva - ključ za okončanje rata

Sputnik pre 16 minuta
(Video) Rusija sravnila sa zemljom vrtić! Jezive scene iz Harkova, ima povređene dece, bukti požar: "i dalje traje napad"

(Video) Rusija sravnila sa zemljom vrtić! Jezive scene iz Harkova, ima povređene dece, bukti požar: "i dalje traje napad"

Blic pre 11 minuta
Mađarska rafinerija u plamenu - sabotaža ili slučajnost? Tomić i Obradović upozoravaju: Ekonomija pod pritiskom, kritična…

Mađarska rafinerija u plamenu - sabotaža ili slučajnost? Tomić i Obradović upozoravaju: Ekonomija pod pritiskom, kritična infrastruktura je na meti

Kurir pre 26 minuta