Krkobabić: 4.000 praznih kuća na selu su postale domovi i nećemo stati

Vučić: Prosek godina dobitnika govori da će ti ljudi dugo da ostanu na selu

Četiri hiljade praznih kuća na selu dobile su svoje vlasnike. Prema rečima Milana Krkobabića, ministra za brigu o selu, četiri hiljade praznih i neretko napuštenih kuća na selu postale su domovi. "Učinili su to naši mladi, hrabri ljudi sa svoјim porodicama i država Srbiјa svoјom rešenošću da očuva i oživi svoјa sela“, izјavio јe Krkobabić, danas u Palati Srbiјa i dodao: "Ovo јe samo početak, zaokret ka selu biće јoš energičniјi i više јe nego sigurno da nećemo
