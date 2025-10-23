Ministarka Lazarević: Trgovci drsko kreativni, nema masovnog zatvaranja prodavnica

Danas pre 55 minuta  |  RTS
Ministarka Lazarević: Trgovci drsko kreativni, nema masovnog zatvaranja prodavnica

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da dobavljači već izvestan period posluju sa pritiscima, ali da uredba o ograničenju marži ima efekat i da su se ti pritisci smanjili.

Najavila je da će uredba već ove nedelje biti izmenjena čime će trgovci biti obavezani da zaključe anekse sa dobavljačima u skladu sa uredbom. Ministarka je naglasila je masovnog zatvaranja prodavnica nema, uz ocenu da je ta informacija koja se pojavila u medijima vrlo politizovana. Lazarević je rekla za RTS da je ministarstvo iniciralo sastanak sa dobavljačima koji je u utorak organizovan u Privrednoj komori Srbije. Istakla je da je to bila prilika da iz prve ruke
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ove nedelje stiže nova izmena Uredbe o ograničavanju marži: Evo šta to znači za cene u prodavnicama

Ove nedelje stiže nova izmena Uredbe o ograničavanju marži: Evo šta to znači za cene u prodavnicama

Blic pre 21 minuta
Ove nedelje nova izmena Uredbe o ograničavanju marži zbog pritisaka trgovaca

Ove nedelje nova izmena Uredbe o ograničavanju marži zbog pritisaka trgovaca

Pressek pre 40 minuta
Ministarka Lazarević: Trgovci „drsko kreativni“, uredba o maržama biće izmenjena

Ministarka Lazarević: Trgovci „drsko kreativni“, uredba o maržama biće izmenjena

Biznis.rs pre 20 minuta
Jagoda Lazarević za RTS: Trgovci su drsko kreativni, ove nedelje menjamo uredbu o ograničenju marži

Jagoda Lazarević za RTS: Trgovci su drsko kreativni, ove nedelje menjamo uredbu o ograničenju marži

RTS pre 55 minuta
Nova izmena vezana za MARŽE - poznato zbog čega se DONOSI

Nova izmena vezana za MARŽE - poznato zbog čega se DONOSI

Telegraf pre 40 minuta
Ministarka Lazarević: Trgovci su drsko kreativni, ove nedelje menjamo uredbu o ograničenju marži

Ministarka Lazarević: Trgovci su drsko kreativni, ove nedelje menjamo uredbu o ograničenju marži

Forbes pre 1 sat
Ministarka Lazarević: Trgovci su „drsko kreativni“, ove nedelje menjamo Uredbu o ograničenju marži

Ministarka Lazarević: Trgovci su „drsko kreativni“, ove nedelje menjamo Uredbu o ograničenju marži

Nova ekonomija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSPrivredna komora Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Strane direktne investicije u Srbiji prepolovljene

Strane direktne investicije u Srbiji prepolovljene

Forbes pre 55 minuta
Kako da legalizujete bespravni objekat

Kako da legalizujete bespravni objekat

BBC News pre 26 minuta
Ko pravi automobile u Kragujevcu: Bangladešani, Italijani, Španci, Nepalci…

Ko pravi automobile u Kragujevcu: Bangladešani, Italijani, Španci, Nepalci…

Nedeljnik pre 6 minuta
Dvadeset godina uspeha: OTP Leasing Srbija proslavio jubilej

Dvadeset godina uspeha: OTP Leasing Srbija proslavio jubilej

Nedeljnik pre 30 minuta
Uspon plaćenika: Privatizacija ratovanja u punom jeku

Uspon plaćenika: Privatizacija ratovanja u punom jeku

Bonitet pre 55 minuta