Ministarka Lazarević: Trgovci drsko kreativni, nema masovnog zatvaranja prodavnica

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da dobavljači već izvestan period posluju sa pritiscima, ali da uredba o ograničenju marži ima efekat i da su se ti pritisci smanjili.

Najavila je da će uredba već ove nedelje biti izmenjena čime će trgovci biti obavezani da zaključe anekse sa dobavljačima u skladu sa uredbom. Ministarka je naglasila je masovnog zatvaranja prodavnica nema, uz ocenu da je ta informacija koja se pojavila u medijima vrlo politizovana. Lazarević je rekla za RTS da je ministarstvo iniciralo sastanak sa dobavljačima koji je u utorak organizovan u Privrednoj komori Srbije. Istakla je da je to bila prilika da iz prve ruke