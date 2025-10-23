Ove nedelje nova izmena Uredbe o ograničavanju marži zbog pritisaka trgovaca

Pressek pre 2 sata  |  tanjug, foto:M.O.
Ove nedelje nova izmena Uredbe o ograničavanju marži zbog pritisaka trgovaca

Uredba o ograničavanju marži biće ove nedelje ponovo izmenjena zbog novih pritisaka trgovaca na proizvođače i dobavljače, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Primena izmenjene uredbe trebalo bi da počne naredne sedmice. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević je rekla da inspekcijske kontrole pokazuju da se trgovci sve odgovornije ponašaju i da poštuju Uredbu o ograničavanju trgovinskih marži, ali i da i dalje vrše pritiske na dobavljače, zbog čega će biti usvojen aneks Uredbe. - Od nedelje će uredba ponovo biti izmenjena, u delu koji nam je jako važan. Obavestićemo trgovce da zaključe anekse sa
