Ove nedelje stiže nova izmena Uredbe o ograničavanju marži: Evo šta to znači za cene u prodavnicama

Uredba o ograničavanju marži biće ove nedelje ponovo izmenjena zbog novih pritisaka trgovaca na proizvođače i dobavljače, potvrđeno je danas Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Primena izmenjene uredbe trebalo bi da počne naredne sedmice. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević je rekla da inspekcijske kontrole pokazuju da se trgovci sve odgovornije ponašaju i da poštuju Uredbu o ograničavanju trgovinskih marži, ali i da i dalje vrše pritiske na dobavljače, zbog čega će biti usvojen aneks Uredbe. "Od nedelje će uredba ponovo biti izmenjena, u delu koji nam je jako važan. Obavestićemo trgovce da zaključe anekse sa