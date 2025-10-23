Ministarka Lazarević: Trgovci „drsko kreativni“, uredba o maržama biće izmenjena

Biznis.rs pre 3 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Ministarka Lazarević: Trgovci „drsko kreativni“, uredba o maržama biće izmenjena

Biće obavezno zaključivanje aneksa ugovora s dobavljačima

Dobavljači već izvestan period posluju sa pritiscima, ali uredba o ograničenju marži ima efekat i ti pritisci su smanjeni, mada su trgovci i dalje „drsko kreativni“, rekla je danas ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i najavila da će se ta uredba menjati. „Drsko su kreativni zato što znaju šta smeju a šta ne smeju, a i dalje vrše pritiske. Ove nedelje ćemo izmeniti uredbu. Ono što smo mi uočili kao sistemsku stvar je da su svi bili, u manjoj
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Ove nedelje stiže nova izmena Uredbe o ograničavanju marži: Evo šta to znači za cene u prodavnicama

Ove nedelje stiže nova izmena Uredbe o ograničavanju marži: Evo šta to znači za cene u prodavnicama

Blic pre 24 minuta
Trgovci su i dalje drsko kreativni Ministarka Jagoda Lazarević: Ove nedelje menjamo uredbu o ograničenju marži

Trgovci su i dalje drsko kreativni Ministarka Jagoda Lazarević: Ove nedelje menjamo uredbu o ograničenju marži

Kurir pre 53 minuta
Uredba o maržama se ponovo menja, novine u ključnom delu

Uredba o maržama se ponovo menja, novine u ključnom delu

Kamatica pre 1 sat
Ministarka Lazarević: “Menjamo Uredbu o maržama, trgovci su “drsko kreativni”, nema govora o masovnom zatvaranju prodavnica”…

Ministarka Lazarević: “Menjamo Uredbu o maržama, trgovci su “drsko kreativni”, nema govora o masovnom zatvaranju prodavnica”

Serbian News Media pre 2 sata
Ministarka Lazarević: Trgovci drsko kreativni, nema masovnog zatvaranja prodavnica

Ministarka Lazarević: Trgovci drsko kreativni, nema masovnog zatvaranja prodavnica

Danas pre 3 sata
Ove nedelje nova izmena Uredbe o ograničavanju marži zbog pritisaka trgovaca

Ove nedelje nova izmena Uredbe o ograničavanju marži zbog pritisaka trgovaca

Pressek pre 3 sata
Jagoda Lazarević za RTS: Trgovci su drsko kreativni, ove nedelje menjamo uredbu o ograničenju marži

Jagoda Lazarević za RTS: Trgovci su drsko kreativni, ove nedelje menjamo uredbu o ograničenju marži

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

srbijacenemarže

Ekonomija, najnovije vesti »

Nova ekonomija: Luksuzni hotel u "Beogradu na vodi" dobio dozvolu tek nakon što je gradnja počela

Nova ekonomija: Luksuzni hotel u "Beogradu na vodi" dobio dozvolu tek nakon što je gradnja počela

N1 Info pre 12 minuta
Lukoil Srbija: Poslujemo normalno, bez ikakvih ograničenja

Lukoil Srbija: Poslujemo normalno, bez ikakvih ograničenja

Nova ekonomija pre 12 minuta
Srpska poljoprivreda urušena, ali nije srušena: Prvo iskoreniti „burazerski“ pristup, pa sledi ozdravljenje

Srpska poljoprivreda urušena, ali nije srušena: Prvo iskoreniti „burazerski“ pristup, pa sledi ozdravljenje

Nova ekonomija pre 53 minuta
Gigant prkosi trendovima i ne odustaje od benzinaca

Gigant prkosi trendovima i ne odustaje od benzinaca

Kamatica pre 53 minuta
Na klik do robe, ali i problema! Nemanja Antić za Kurir televiziju objasnio kako da budemo sigurni u internet kupovinu

Na klik do robe, ali i problema! Nemanja Antić za Kurir televiziju objasnio kako da budemo sigurni u internet kupovinu

Kurir pre 13 minuta