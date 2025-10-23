Jagoda Lazarević za RTS: Trgovci su drsko kreativni, ove nedelje menjamo uredbu o ograničenju marži

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević rekla je za RTS da dobavljači već izvestan period posluju sa pritiscima, ali da uredba o ograničenju marži ima efekat i da su se ti pritisci smanjili. Najavila je da će uredba već ove nedelje biti izmenjena čime će trgovci biti obavezani da zaključe anekse sa dobavljačima u skladu sa uredbom. Naglasila je da masovnog zatvaranja prodavnica nema, uz ocenu da je ta informacija koja se pojavila u medijima vrlo politizovana.

Prošla su dva meseca od uvođenja trgovačkih marži na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević rekla je za RTS da je ministarstvo iniciralo sastanak sa dobavljačima koji je u utorak organizovan u Privrednoj komori Srbije. Istakla je da je to bila prilika da iz prve ruke čuju mišljenje dobavljača o maržama. "Kod dosta toga potpuno postoji jednoglasje i to nam je samo potvrda da smo bili i još uvek smo na pravom