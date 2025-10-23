Trgovci su i dalje drsko kreativni Ministarka Jagoda Lazarević: Ove nedelje menjamo uredbu o ograničenju marži

Kurir pre 5 sati  |  RTS
Trgovci su i dalje drsko kreativni Ministarka Jagoda Lazarević: Ove nedelje menjamo uredbu o ograničenju marži

Najavila je da će uredba već ove nedelje biti izmenjena čime će trgovci biti obavezani da zaključe anekse sa dobavljačima u skladu sa uredbom.

Ona je naglasila da masovnog zatvaranja prodavnica nema, uz ocenu da je ta informacija koja se pojavila u medijima vrlo politizovana. Prošla su dva meseca od uvođenja trgovačkih marži na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević rekla je za RTS da je Ministarstvo iniciralo sastanak sa dobavljačima koji je u utorak organizovan u Privrednoj komori Srbije. Istakla je da je to bila prilika da iz prve ruke čuju
