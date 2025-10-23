Vučić na dodeli sredstava ženama preduzetnicama: „Ove godine imamo 100.000 zahteva za radne dozvole iz inostranstva“

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Vučić na dodeli sredstava ženama preduzetnicama: „Ove godine imamo 100.000 zahteva za radne dozvole iz inostranstva“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika štandove dobitnica podrške na konkursu za razvoj preduzetništva žena na selu u ovoj godini.

Na štandovima su bili izloženi proizvodi poput ajvara, sitnih kolača, torti, sokova, džemova, sireva i turšije. Ukupna sredstva konkursa iznosila su 50 miliona dinara, a ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla je da je konkurs predviđao da žene preduzetnice žive na selu. Cilj programa je bio podsticanje razvoja ženskog preduzetništva u seoskim područjima i podsticanje zapošljavanja na selu, a novac je namenjen za nabavku opreme za skladištenje, preradu i
