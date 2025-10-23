Orban poručio povodom Marša mira u Budimpešti: Nećemo ginuti za Ukrajinu

Euronews pre 48 minuta  |  Autor: Tanjug
Orban poručio povodom Marša mira u Budimpešti: Nećemo ginuti za Ukrajinu

Veliki broj pristalica stranke Fides mađarskog premijera Viktora Orbana okupio se danas u Budimpešti na Maršu mira, a tom prilikom on je poručio da Mađarska kaže ne ratu i da neće da gine za Ukrajinu. "Došao je dan Budimpeštanskog marša mira.

Danas šaljemo poruku celom svetu: Mađarska kaže NE ratu! Nećemo ginuti za Ukrajinu. Nećemo slati našu decu u klanicu po nalogu Brisela", poručio je Orban uoči skupa na platformi Iks. On je prethodno objavio video snimljen dronom na svojoj Fejsbuk stranici, napisavši da je "Marš mira - najveći ikada". "Mađar Nemzet" prenosi da su u Budimpeštu stigli ljudi iz svih krajeva Mađarske, uključujući veliki broj mladih ljudi. Nešto posle 10 časova povorka se uputila preko
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Orban: Nećemo ginuti za Ukrajinu, niti slušati naloge Brisela; Marš mira u Budimpešti /video/

Orban: Nećemo ginuti za Ukrajinu, niti slušati naloge Brisela; Marš mira u Budimpešti /video/

Sputnik pre 26 minuta
"Nećemo ginuti za Ukrajinu": Budimpešta na nogama, desetine hiljada ljudi na ulicama: Orban vodi jedan skup, njegov ljuti…

"Nećemo ginuti za Ukrajinu": Budimpešta na nogama, desetine hiljada ljudi na ulicama: Orban vodi jedan skup, njegov ljuti protivnik drugi (foto, video)

Blic pre 12 minuta
Orban: Nećemo ginuti za Ukrajinu

Orban: Nećemo ginuti za Ukrajinu

NIN pre 27 minuta
Marš mira u Budimpešti – Orban poručuje: Nećemo ginuti za Ukrajinu

Marš mira u Budimpešti – Orban poručuje: Nećemo ginuti za Ukrajinu

RTS pre 27 minuta
Orban poručio povodom Marša mira u Budimpešti: Nećemo ginuti za Ukrajinu

Orban poručio povodom Marša mira u Budimpešti: Nećemo ginuti za Ukrajinu

RTV pre 42 minuta
Orban rekao veliko NE

Orban rekao veliko NE

Pravda pre 1 sat
Orban: Nećemo ginuti za Ukrajinu

Orban: Nećemo ginuti za Ukrajinu

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaBriselFacebookFejsbukBudimpeštaMađarskaRat u UkrajiniViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Britanski kralj i kraljica u Vatikanu u senci skandala princa Endrjua

Britanski kralj i kraljica u Vatikanu u senci skandala princa Endrjua

Beta pre 8 minuta
EU formira tribunal za zločine u Ukrajini: 26 članica potvrdilo učešće, ali postoji li pravno utemeljenje

EU formira tribunal za zločine u Ukrajini: 26 članica potvrdilo učešće, ali postoji li pravno utemeljenje

Euronews pre 12 minuta
Skandal u EU: U kabinetu Olivera Varheljija vrbovali špijune

Skandal u EU: U kabinetu Olivera Varheljija vrbovali špijune

Pravda pre 22 minuta
Belgija o konfiskaciji ruske imovine: To nije bilo ni tokom Drugog svetskog rata /video/

Belgija o konfiskaciji ruske imovine: To nije bilo ni tokom Drugog svetskog rata /video/

Sputnik pre 26 minuta
Orban: Nećemo ginuti za Ukrajinu, niti slušati naloge Brisela; Marš mira u Budimpešti /video/

Orban: Nećemo ginuti za Ukrajinu, niti slušati naloge Brisela; Marš mira u Budimpešti /video/

Sputnik pre 26 minuta