Orban poručio povodom Marša mira u Budimpešti: Nećemo ginuti za Ukrajinu

Veliki broj pristalica stranke Fides mađarskog premijera Viktora Orbana okupio se danas u Budimpešti na Maršu mira, a tom prilikom on je poručio da Mađarska kaže ne ratu i da neće da gine za Ukrajinu. "Došao je dan Budimpeštanskog marša mira.

Danas šaljemo poruku celom svetu: Mađarska kaže NE ratu! Nećemo ginuti za Ukrajinu. Nećemo slati našu decu u klanicu po nalogu Brisela", poručio je Orban uoči skupa na platformi Iks. On je prethodno objavio video snimljen dronom na svojoj Fejsbuk stranici, napisavši da je "Marš mira - najveći ikada". "Mađar Nemzet" prenosi da su u Budimpeštu stigli ljudi iz svih krajeva Mađarske, uključujući veliki broj mladih ljudi. Nešto posle 10 časova povorka se uputila preko