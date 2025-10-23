Tramp otkazao očekivani sastanak sa Putinom: Jednostavno mi se nije činilo ispravnim

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Tanjug
Tramp otkazao očekivani sastanak sa Putinom: Jednostavno mi se nije činilo ispravnim

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je "otkazao" očekivani sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. "Jednostavno mi se nije činilo ispravnim.

Nisam imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo – pa sam otkazao, ali ćemo to uraditi u budućnosti", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi CNN. Na pitanje da li misli da ruski predsednik želi da okonča tekući rat sa Ukrajinom, Tramp je odgovorio potvrdno. "Mislim da žele mir, mislim da obe zemlje žele mir. U ovom trenutku je prošlo, znate, skoro četiri godine. Ulazite u četvrtu godinu. A da sam ja predsednik, nikada ne bi ni počelo. Ali, da, vreme
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Tramp otkazao sastanak sa Putinom: "Naši razgovori nikud ne vode"

Tramp otkazao sastanak sa Putinom: "Naši razgovori nikud ne vode"

Blic pre 39 minuta
"Otkazao sam sastanak sa Putinom" Tramp: Ovo je razlog (video)

"Otkazao sam sastanak sa Putinom" Tramp: Ovo je razlog (video)

Alo pre 3 minuta
Tramp otkazao sastanak sa Putinom: Jednostavno mi se nije činilo ispravnim

Tramp otkazao sastanak sa Putinom: Jednostavno mi se nije činilo ispravnim

Politika pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaCNNDonald TrampRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Može li Amerika preživeti Trampa

Može li Amerika preživeti Trampa

Radar pre 39 minuta
Tramp otkazao sastanak sa Putinom: "Naši razgovori nikud ne vode"

Tramp otkazao sastanak sa Putinom: "Naši razgovori nikud ne vode"

Blic pre 39 minuta
Horor kod seča: Majka (26) namerno ubila ćerku (8): Drogirana i pijana se namerno zakucala u vozilo iz suprotnog pravca, dete…

Horor kod seča: Majka (26) namerno ubila ćerku (8): Drogirana i pijana se namerno zakucala u vozilo iz suprotnog pravca, dete stradalo na mestu

Blic pre 18 minuta
Fon der Lajen nije kriva: Okončan trogodišnji spor oko nabavke vakcine protiv kovida

Fon der Lajen nije kriva: Okončan trogodišnji spor oko nabavke vakcine protiv kovida

Blic pre 39 minuta
Tramp otkazao očekivani sastanak sa Putinom: Jednostavno mi se nije činilo ispravnim

Tramp otkazao očekivani sastanak sa Putinom: Jednostavno mi se nije činilo ispravnim

Euronews pre 18 minuta