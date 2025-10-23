Tramp otkazao sastanak sa Putinom: "Naši razgovori nikud ne vode"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je "otkazao" očekivani sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Jednostavno mi se nije činilo ispravnim. Nisam imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo pa sam otkazao, ali ćemo to uraditi u budućnosti", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu - prenosi CNN. Na pitanje da li misli da ruski predsednik želi da okonča tekući rat sa Ukrajinom, Tramp je odgovorio potvrdno. - Mislim da žele mir, mislim da obe zemlje žele mir. U ovom trenutku je prošlo, znate, skoro četiri godine. Ulazite u četvrtu godinu. A da sam ja