Tramp otkrio zašto je otkazao sastanak sa Putinom u Budimpešti: "Jednostavno mi se nije činilo ispravnim"

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Tramp otkrio zašto je otkazao sastanak sa Putinom u Budimpešti: "Jednostavno mi se nije činilo ispravnim"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je "otkazao" očekivani sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. "Jednostavno mi se nije činilo ispravnim.

Nisam imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo - pa sam otkazao, ali ćemo to uraditi u budućnosti", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi CNN. Na pitanje da li misli da ruski predsednik želi da okonča tekući rat sa Ukrajinom, Tramp je odgovorio potvrdno. "Mislim da žele mir, mislim da obe zemlje žele mir. U ovom trenutku je prošlo, znate, skoro četiri godine. Ulazite u četvrtu godinu. A da sam ja bio predsednik, nikada ne bi ni počelo. Ali, da,
