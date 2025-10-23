"Otkazao sam sastanak sa Putinom" Tramp: Ovo je razlog (video)
Alo pre 4 sati
Аmerički predsednik Donald Tramp izjavio je da je otkazao planirani sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali je dodao da će susret biti održan u budućnosti.
"Činilo se da nećemo postići željeni cilj, ali pregovori će se nastaviti i sastanak će biti održan kasnije. Razgovori o ratu u Ukrajini idu razumno dobro“, rekao je Tramp. Komentarišući upotrebu krstarećih raketa Tomahavk, Tramp je naveo da "je potrebno najmanje šest meseci da se nauči kako se koriste Tomahavci. Jedini način je da ih upotrebimo, a to nećemo učiniti".