Ministar policije Ivica Dačić: Napadač nije bio učesnik skupa ispred Skupštine

Nova pre 28 minuta  |  Autor: RTS
Ministar policije Ivica Dačić: Napadač nije bio učesnik skupa ispred Skupštine

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da Vladan Anđelković, koji je u sredu pucao ispred Skupštine Srbije, nije bio učesnik skupa ispred Skupštine, kako to tvrdi deo opozicije, već je došao namerno i ciljano da zapali šatore i puca na one koji se tu nađu.

Dačić je za RTS rekao da je ovog jutra mirno ispred Skupštine Srbije, ali je, kako je naveo, bilo mirno i prethodnih dana, dok se u sredu dogodio taj brutalni napad. Dodao je da su posle napada odmah na licu mesta sačinjeni policijski izveštaji i da je policija brzom i efikasnom intervencijom sprečila veću tragediju. Prema njegovim rečima, Anđelković je ušao u jedan od šatora i pokušao da ga zapali, a pritom je pucao na lica koja je tu susreo i ranio Milana
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Dačić o skupu u Novom Sadu 1. novembra: Policija će biti čak i neprimetna ukoliko ne bude napada i sukoba

Dačić o skupu u Novom Sadu 1. novembra: Policija će biti čak i neprimetna ukoliko ne bude napada i sukoba

Blic pre 1 sat
Dačić: Policija će 1. novembra u Novom Sadu biti neprimetna - ako ne bude napada

Dačić: Policija će 1. novembra u Novom Sadu biti neprimetna - ako ne bude napada

Radio 021 pre 1 sat
Dačić: Policija će 1. novembra biti čak i neprimetna ako ne bude napada i sukoba

Dačić: Policija će 1. novembra biti čak i neprimetna ako ne bude napada i sukoba

Euronews pre 1 sat
Dačić: Policija će 1. novembra, kao i uvek, biti čak i neprimetna

Dačić: Policija će 1. novembra, kao i uvek, biti čak i neprimetna

Moj Novi Sad pre 1 sat
Dačić: Policija će biti “neprimetna” na obeležavanju godišnjice u Novom Sadu ako skup bude miran

Dačić: Policija će biti “neprimetna” na obeležavanju godišnjice u Novom Sadu ako skup bude miran

Serbian News Media pre 1 sat
Dačić: Policija će 1. novembra biti čak i neprimetna ako ne bude napada i sukoba

Dačić: Policija će 1. novembra biti čak i neprimetna ako ne bude napada i sukoba

Telegraf pre 1 sat
Ministar: Policija će 1. novembra, kao i uvek, biti čak i neprimetna ukoliko ne bude napada i sukoba ili remećenja javnog reda…

Ministar: Policija će 1. novembra, kao i uvek, biti čak i neprimetna ukoliko ne bude napada i sukoba ili remećenja javnog reda i mira

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićRTSSkupština SrbijeMinistar unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Slobodan univerzitet: Dridu uz Oktobarsku nagradu i dva miliona dinara od Pokrajinske vlade

Slobodan univerzitet: Dridu uz Oktobarsku nagradu i dva miliona dinara od Pokrajinske vlade

N1 Info pre 8 minuta
Zahtev Skupštini da objavi tačan rezultat glasanja tri legitimna ovlašćena predlagača u kategoriji saveta nacionalnih manjina…

Zahtev Skupštini da objavi tačan rezultat glasanja tri legitimna ovlašćena predlagača u kategoriji saveta nacionalnih manjina

Cenzolovka pre 25 minuta
U toku je upis za osnovnu policijsku obuku: Šta sve treba da se postane policajac?

U toku je upis za osnovnu policijsku obuku: Šta sve treba da se postane policajac?

Euronews pre 20 minuta
Studenti iz Novog Pazara nastavljaju put do Novog Sada, večeras stižu u Kosjerić VIDEO

Studenti iz Novog Pazara nastavljaju put do Novog Sada, večeras stižu u Kosjerić VIDEO

Nova pre 20 minuta
Ministar Glišić opet targetira N1: Napadač pucao da udovolji Danici Vučenić i Mladenu Savatoviću

Ministar Glišić opet targetira N1: Napadač pucao da udovolji Danici Vučenić i Mladenu Savatoviću

Nova pre 9 minuta